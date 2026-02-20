El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente durante la mañana y la tarde, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 69% por la mañana y alcanzando picos de hasta el 87% en las horas de la tarde y la noche. Esta elevada humedad, combinada con las temperaturas frescas, podría generar una sensación de frío más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Se recomienda a los residentes que se vistan en capas y lleven consigo abrigo adicional si planean salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia durante el día, ya que los registros indican una probabilidad de precipitación del 0% en todos los periodos. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable tener en cuenta la dirección del viento al planificar actividades al aire libre, ya que podría influir en la comodidad de los paseantes.

El orto se producirá a las 08:23, lo que permitirá disfrutar de un amanecer tranquilo, mientras que el ocaso se espera para las 19:13, ofreciendo una tarde larga y fresca. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. En resumen, Barro experimentará un día fresco y mayormente nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre con un abrigo a mano.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.