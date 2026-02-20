El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, Baiona se presentará con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las primeras horas del día, se espera un cielo cubierto por nubes altas, que irán dando paso a un panorama más variable a medida que avance la jornada. Desde las 04:00 hasta las 07:00, el cielo se mantendrá muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente.

A medida que el día avanza, la nubosidad comenzará a disminuir ligeramente, y se prevé que el cielo se mantenga entre poco nuboso y nuboso durante la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas de la mañana, con mínimas de 10 grados.

La humedad relativa será un factor notable a lo largo del día, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 79% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el este. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas de hasta 10 km/h en la madrugada y alcanzando picos de 19 km/h en la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los residentes y visitantes de Baiona podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la frescura del ambiente.

El orto se producirá a las 08:23, y el ocaso será a las 19:14, lo que proporcionará un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de la belleza natural de la zona. En resumen, el tiempo en Baiona para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en esta hermosa localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.