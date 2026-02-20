El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de febrero

El día de hoy, 20 de febrero de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente estable, caracterizado por la presencia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y sin interrupciones.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, comenzando en torno a los 8 grados en las primeras horas del día y alcanzando un máximo de 15 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se experimentará un ligero aumento en la temperatura, especialmente en las horas centrales, donde se prevé que el termómetro marque alrededor de 14 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 9 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 57% en las horas de la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste con una velocidad que oscilará entre 4 y 8 km/h. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h en las horas más cálidas. Esto proporcionará una brisa agradable, aunque puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente cubierto por nubes altas, pero no se anticipan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de As Neves sin inconvenientes. En resumen, se prevé un día tranquilo y fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de que las temperaturas desciendan al caer la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-19T20:47:13.