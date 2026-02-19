El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes más densas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescor en la localidad. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

A lo largo de la mañana, la probabilidad de precipitación es del 30% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que podrían registrarse algunas lluvias ligeras, aunque se espera que sean escasas. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se prevé que las condiciones se mantengan secas, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 13:00 y las 19:00.

La humedad relativa será un factor notable, oscilando entre el 58% y el 72% a lo largo del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría resultar en un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, con una disminución gradual hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la nubosidad podría dificultar la observación de las estrellas.

En resumen, el día en Vilanova de Arousa se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en la mañana. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la protección de un abrigo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.