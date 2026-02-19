El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas del día. La nubosidad será predominante a lo largo de la jornada, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La humedad relativa será notable, alcanzando niveles del 62% al inicio del día y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en torno al 54% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 24 y 35 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 35 km/h en los momentos más intensos. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se espera una probabilidad del 25% de lluvias ligeras en las primeras horas, que disminuirá a un 10% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que, aunque el cielo permanecerá cubierto, las condiciones se estabilizarán y no se anticipan lluvias significativas.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales, antes de descender nuevamente hacia la noche. La combinación de la nubosidad y el viento puede hacer que las temperaturas se sientan más frescas, especialmente en áreas expuestas.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, es recomendable llevar ropa adecuada para el tiempo fresco y posiblemente una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden bajar considerablemente al caer la tarde. A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más bajos, alrededor de 11 grados.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un cielo cubierto y fresco, con la posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, pero con una mejora en las condiciones hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.