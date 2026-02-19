El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 10 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de posibilidades de lluvia entre las 01:00 y las 07:00. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada será mínima, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el tiempo se mantenga mayormente seco durante el resto del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 68% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con el viento que soplará desde el oeste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 29 km/h. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas descenderán nuevamente al caer la noche.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera que el tiempo mejore ligeramente, aunque la sensación de frescura se mantendrá debido a la humedad y el viento. Los habitantes de Vilaboa deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos más despejados hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.