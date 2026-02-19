El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , comenzando con un fresco 5 grados a las 00:00 horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las primeras horas del día, con un 65% de probabilidad entre la 01:00 y las 07:00, y un 95% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 15% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que podrían producirse algunas lloviznas ligeras.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 87% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 68% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h, siendo más intensos en las primeras horas de la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde.

A lo largo del día, se espera que el cielo continúe cubierto, con momentos de nubosidad variable. Las condiciones no son propensas a tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en 0% durante todo el día. Sin embargo, la combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Para aquellos que planean actividades al aire libre, se recomienda llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante la mañana y parte de la tarde, cuando las lluvias son más probables. A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.