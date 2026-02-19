El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo cubierto con lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. A lo largo de la jornada, se espera que las condiciones meteorológicas mejoren ligeramente, con un cambio hacia un cielo más nuboso y, en algunos momentos, poco nuboso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La precipitación será mínima, con un total estimado de 0.1 mm en las primeras horas, lo que indica que la lluvia será casi imperceptible. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se mantendrá en un 60% entre las 01:00 y las 07:00, disminuyendo a un 25% entre las 07:00 y las 13:00. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará y permitirá disfrutar de un ambiente más seco.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 63% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% durante la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las primeras horas del día. Los vientos soplarán desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Se prevé que la racha máxima de viento se sitúe en torno a los 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional.

A medida que avance la tarde, se espera que el cielo se aclare, permitiendo que los rayos del sol hagan su aparición. Las temperaturas comenzarán a descender ligeramente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 10 grados . La visibilidad será buena en general, aunque se recomienda precaución en las primeras horas debido a la posible presencia de niebla o brumas matutinas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un inicio nublado con lluvias ligeras, seguido de una mejora en las condiciones meteorológicas hacia la tarde. Los ciudadanos podrán disfrutar de un tiempo más templado y seco, ideal para actividades al aire libre, especialmente en las horas posteriores al mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.