El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que podrían ofrecer algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, con una ligera disminución a 7 grados durante las horas más frías de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero relativamente templado para esta época del año.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 53% y el 74%, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la que marcan los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas, cuando la humedad alcanzará el 66%, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad podría hacer que los habitantes de Valga sientan un ambiente más frío de lo habitual, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad baja de lluvia, con un 15% de posibilidades en las primeras horas del día, que disminuirá a un 10% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Las precipitaciones acumuladas se estiman en 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será escasa y no afectará significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y los 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 11 km/h, y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, aunque el viento podría sentirse más fresco debido a las bajas temperaturas.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes deben prepararse para un día fresco y húmedo, con un viento suave que podría acentuar la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.