El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en la franja horaria de 01:00 a 07:00, donde se estima un 80% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es escasa, con valores que no superan los 0.1 mm en los períodos más críticos. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan relativamente secas, aunque el cielo seguirá cubierto.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 60% y el 73%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente. Las condiciones de viento serán moderadas, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del oeste y noroeste, lo que podría contribuir a la sensación de frío, especialmente en las horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría mostrar algunos claros, aunque la nubosidad persistirá. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 8 grados hacia el final del día. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la presencia de nubes puede afectar la percepción del sol, que saldrá a las 08:24 y se ocultará a las 19:12.

En resumen, el día en Tui se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad que se preparen para un día de abrigo, especialmente durante las horas más frías de la mañana y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.