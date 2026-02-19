El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y muy nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura podría aumentar ligeramente, alcanzando los 10 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 59% y el 68%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. A pesar de que no se esperan precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 75% de lluvia escasa en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que podría generar algunas gotas durante la madrugada. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y no se anticipan tormentas.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre los 6 y 30 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento alcance su máxima velocidad de 30 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, estabilizándose en torno a los 10 km/h por la tarde y la noche.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la nubosidad podría afectar la percepción del paisaje. El orto se producirá a las 08:24, mientras que el ocaso está previsto para las 19:12, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo a pesar de la falta de sol.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique. En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, pero sin eventos climáticos extremos a la vista.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.