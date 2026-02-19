El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 68%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 13 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, pero se incrementa a un 70% en las primeras horas de la mañana y un 60% en la franja de la tarde. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a una sensación de frescor en el ambiente. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La combinación de la nubosidad y el viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío persistente.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con un abrigo adecuado para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.