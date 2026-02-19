Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando valores de hasta el 68%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 13 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la humedad y el viento. La probabilidad de precipitación es moderada, con un 0% de posibilidad entre las 13:00 y las 19:00 horas, pero se incrementa a un 70% en las primeras horas de la mañana y un 60% en la franja de la tarde. Esto sugiere que es probable que se registren algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 19 y 35 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos. A lo largo de la jornada, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, pero se mantendrá presente, contribuyendo a una sensación de frescor en el ambiente. Las ráfagas máximas podrían alcanzar hasta 33 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. La combinación de la nubosidad y el viento puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán cambios significativos. El cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . La humedad se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de frío persistente.

En resumen, el día en Soutomaior se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias escasas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y ventoso, con un abrigo adecuado para disfrutar de las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
  2. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
  3. Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
  4. Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
  5. La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
  6. La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
  7. La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
  8. Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío

El Celta, al asalto de un bastión

El Celta, al asalto de un bastión

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022
Tracking Pixel Contents