Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Silleda según los datos de la AEMET

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 1 y 7 grados, lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con una probabilidad de precipitación del 60% en las primeras horas y alcanzando hasta un 85% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 12 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. La salida del sol está programada para las 08:23, mientras que el ocaso será a las 19:09, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas, aunque con un tiempo poco favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se prevé que el cielo continúe cubierto. La sensación térmica podría bajar a niveles cercanos a 5 grados, por lo que es recomendable llevar ropa adecuada para evitar el frío.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal, manteniendo un abrigo adecuado y precauciones ante el viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
  2. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
  3. Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
  4. Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
  5. La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
  6. La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
  7. La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
  8. Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

El Celta, al asalto de un bastión

El Celta, al asalto de un bastión

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022
Tracking Pixel Contents