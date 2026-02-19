El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Silleda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 10 grados . La sensación térmica será un poco más baja, rondando entre 1 y 7 grados, lo que sugiere que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con una probabilidad de precipitación del 60% en las primeras horas y alcanzando hasta un 85% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.2 mm en las primeras horas y que podrían llegar a 0.1 mm en la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

El viento soplará del oeste, con velocidades que variarán entre 12 y 39 km/h, siendo más intenso durante la mañana y disminuyendo gradualmente hacia la tarde. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 39 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría afectar la claridad del cielo en ciertos momentos. La salida del sol está programada para las 08:23, mientras que el ocaso será a las 19:09, lo que proporciona un día relativamente largo para disfrutar de actividades diurnas, aunque con un tiempo poco favorable.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se prevé que el cielo continúe cubierto. La sensación térmica podría bajar a niveles cercanos a 5 grados, por lo que es recomendable llevar ropa adecuada para evitar el frío.

En resumen, Silleda experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal, manteniendo un abrigo adecuado y precauciones ante el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.