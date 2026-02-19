El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan más estables.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 12 grados . Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se alcanzarán los 12 grados, proporcionando un leve respiro en comparación con las temperaturas más frías de la mañana. Sin embargo, es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el tiempo fresco.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 73% en las horas de la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja tener en cuenta este factor al salir. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 25 y 40 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en la mañana, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Por la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 7 km/h.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. La temperatura descenderá nuevamente, y se espera que se mantenga alrededor de los 11 grados durante la noche. En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con algunas posibilidades de lluvia, especialmente en las primeras horas, y un viento moderado que puede hacer que la sensación térmica sea más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.