El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará su punto más alto, llegando a los 10 grados hacia las 10:00 horas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 80% de posibilidad de lluvia entre la 01:00 y las 07:00, y un 90% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es recomendable que los habitantes de la zona lleven paraguas o impermeables, ya que la lluvia puede ser intermitente.

A lo largo de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, con un 20% entre las 13:00 y las 19:00, y se espera que el cielo permanezca mayormente nublado, con algunas mejoras hacia el final del día. Las temperaturas se mantendrán estables, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas, antes de descender nuevamente al caer la tarde.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 55% y el 75% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Los vientos serán moderados, predominando del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 30 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 12:00 y las 14:00. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará ligeramente, aunque aún se mantendrán algunos intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia las 20:00 horas. La visibilidad podría verse afectada por la bruma que se espera en las últimas horas del día, especialmente hacia la noche.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras en las primeras horas y una mejora gradual hacia la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, pero aquellos que necesiten salir deben estar preparados para la lluvia y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.