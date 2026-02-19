El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que las nubes den paso a intervalos de sol. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, rondando entre el 57% y el 71%, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente durante la mañana. A medida que avance el día, la temperatura comenzará a sentirse más agradable, aunque la combinación de humedad y temperaturas frescas puede hacer que se perciba un ambiente algo frío, sobre todo en las primeras horas.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 80% de lluvias ligeras en la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se mantengan secas durante la tarde y la noche. Esto permitirá que los residentes de Salceda de Caselas disfruten de un respiro de las lluvias que han caracterizado los días anteriores.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 34 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. Este viento fresco puede contribuir a una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede limitar la claridad del cielo. Hacia el atardecer, se espera que el sol se asome brevemente antes de ocultarse, ofreciendo un espectáculo visual que puede ser apreciado por los habitantes de la localidad. La puesta de sol está programada para las 19:12, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes y posibilidad de lluvia, promete momentos agradables y frescos para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.