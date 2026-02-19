El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de sol en algunas horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La probabilidad de precipitación se sitúa en un 30% entre la 1 y las 7 de la mañana, aunque las cantidades esperadas son mínimas, con un registro de 0.1 mm.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, con temperaturas estables alrededor de los 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 61% al amanecer y fluctuando entre el 59% y el 66% a lo largo del día. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del oeste, con rachas que alcanzarán hasta los 33 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la jornada. A mediodía, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la temperatura ascenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados , pero el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que permitirán que algunos rayos de sol se filtren. La probabilidad de lluvia se mantendrá en cero entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que, aunque el cielo esté nublado, no se anticipan precipitaciones significativas.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 72% hacia el final del día, lo que podría generar una atmósfera más densa y fresca.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un viento moderado del oeste. Aunque hay una ligera posibilidad de lluvia en las primeras horas, el resto del día se presentará sin precipitaciones significativas. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de las nubes.

