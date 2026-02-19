El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Redondela se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando los 10 grados hacia las 09:00 horas y llegando a los 12 grados a las 12:00. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 62% durante la tarde. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, podría hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es moderada, con un 70% de posibilidad de que se registren lluvias escasas en las primeras horas del día, especialmente entre la 01:00 y las 07:00. A partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el resto del día permanezca seco, aunque el cielo seguirá cubierto. Las lluvias, si se producen, serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

El viento soplará desde el noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 35 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento se mantendrá en torno a los 12 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional, especialmente en áreas expuestas.

La salida del sol está programada para las 08:24, mientras que el ocaso se producirá a las 19:12, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A pesar de la nubosidad, se podrán disfrutar algunos momentos de claridad, especialmente en las horas cercanas al ocaso, cuando el sol intente asomarse entre las nubes.

En resumen, el día en Redondela se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con posibilidades de lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un ambiente más estable y seco hacia la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día de abrigo y precaución ante posibles chubascos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.