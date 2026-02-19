El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, la predicción meteorológica para Pontevedra indica un ambiente mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 73%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones de nubosidad continúen, con intervalos de nubes y claros. La temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, las lluvias serán escasas, con una precipitación acumulada de aproximadamente 0.1 mm, lo que no debería afectar significativamente las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 16 y 28 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. Esta situación podría hacer que la sensación térmica sea más fría, especialmente en las horas de la mañana y al atardecer. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá en general en el rango de los 10 a 15 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 70% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 50% en la franja horaria de la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde y hasta la noche, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que permitirá disfrutar de un cielo despejado en las últimas horas del día. El ocaso se producirá a las 19:11, momento en el que se espera que el cielo esté mayormente despejado, ofreciendo una vista agradable para quienes deseen disfrutar del atardecer.

La jornada se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, típico de esta época del año en la región. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día con nubes y posibles lluvias ligeras, pero también con momentos de sol que permitirán disfrutar de la belleza de Pontevedra.

