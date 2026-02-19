El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una cobertura de nubes que variará a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que las nubes se mantengan cubriendo el cielo, alcanzando temperaturas máximas de hasta 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 52% y el 75%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las primeras horas. A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando los 12 grados hacia el final de la jornada.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un 10% entre las 7 y las 13 horas. Sin embargo, se prevé que las condiciones se mantengan mayormente secas, con algunas posibilidades de lloviznas ligeras en forma de "Ip" (indicación de precipitación) durante la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque no se anticipan lluvias significativas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá una brisa suave que podría ser refrescante.

En resumen, Pontecesures experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas que variarán entre los 8 y los 14 grados, alta humedad y escasas posibilidades de lluvia. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.