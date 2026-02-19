El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Ponteareas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 71% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que apenas alcanzarán los 8 grados. La probabilidad de precipitación es significativa, especialmente en las primeras horas, con un 80% de posibilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 85% entre las 07:00 y las 13:00. Se espera que la precipitación sea escasa, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, pero es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las primeras horas del día. Esto puede generar una sensación térmica más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 10 grados, aunque la sensación de frío persistirá debido a la humedad y el viento. La probabilidad de lluvia disminuirá a un 10% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que podría haber un respiro en las precipitaciones, aunque no se descartan chubascos aislados.

Hacia el final del día, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque aún se mantendrán intervalos nubosos. La temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 9 grados por la noche. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, Ponteareas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los habitantes estar preparados para las condiciones invernales y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.