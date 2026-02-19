El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, aunque se espera que las nubes persistan. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 5 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán entre el 62% y el 83%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. Este nivel de humedad, combinado con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con una probabilidad de lluvia del 75% en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que no superan los 0.4 mm, lo que sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se anticipa un día de lluvias intensas. La probabilidad de tormentas es nula, lo que indica que el tiempo será más bien tranquilo, a pesar de la nubosidad.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 30 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables hacia la tarde.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque hay una probabilidad de lluvia, se espera que sea ligera y esporádica. El viento será moderado, especialmente en las primeras horas, pero se suavizará a medida que avance el día. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.