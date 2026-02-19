El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 70% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente entre las 13:00 y las 19:00, donde se espera un tiempo más estable.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 8°C por la mañana y alcanzarán hasta 11°C en las horas más cálidas de la tarde. La sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 71% durante gran parte del día, alcanzando picos del 74% hacia el final de la jornada. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más agradables hacia la tarde.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes podría limitarla en algunos momentos. Sin embargo, no se anticipan tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que permitirá que la jornada transcurra sin mayores contratiempos.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado. Las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 6°C hacia la medianoche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas podría hacer que la noche sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias para el frío.

En resumen, Poio experimentará un día mayormente nublado con algunas lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes y visitantes estar preparados para la posibilidad de lluvia en las primeras horas del día y disfrutar de las condiciones más estables que se prevén para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.