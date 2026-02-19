El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El 19 de febrero de 2026, Pazos de Borbén se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, con una descripción que indica condiciones de nubosidad intensa. A medida que avance la jornada, esta tendencia se mantendrá, con periodos de nubosidad muy alta, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 6 y 12 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas más frescas, alrededor de 6 grados, aumentando ligeramente hacia el mediodía, donde se espera alcanzar los 12 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

En cuanto a la precipitación, se prevé que la lluvia sea escasa, con un total acumulado de 0.1 mm en las horas de la mañana y nuevamente en la tarde. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 75% en las horas de la mañana y manteniéndose en niveles bajos durante la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque hay una alta posibilidad de lluvia, las cantidades serán mínimas y no afectarán significativamente las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, pero aún permaneciendo en niveles elevados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 29 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en la mañana, pero se espera que se calmen hacia la tarde, lo que podría proporcionar un alivio a la sensación de frío.

En resumen, el día en Pazos de Borbén se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas, y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben prepararse para un día gris y húmedo, con un viento moderado que podría hacer que las temperaturas se sientan más frías.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.