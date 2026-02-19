El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados , lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

A partir de las 06:00 horas, se espera una ligera precipitación, con un acumulado de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que la lluvia será escasa y no debería interferir significativamente con las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las primeras horas del día, cuando la probabilidad de precipitación es más alta, alcanzando un 75% entre la 01:00 y las 07:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% y aumentando ligeramente a lo largo del día, alcanzando hasta un 66% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 9 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo por la tarde.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad será buena, aunque la nubosidad podría limitar la vista del sol, que saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 19:13.

En resumen, Oia experimentará un día fresco y mayormente nublado, con ligeras posibilidades de lluvia en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo fresco y lleven consigo un paraguas, pero también que aprovechen las horas de luz para disfrutar de la belleza natural de la región.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.