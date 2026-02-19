El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que los residentes deben tener en cuenta. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "muy nuboso" y "cubierto", lo que sugiere que la luz solar será escasa a lo largo del día. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 a 12 grados , lo que indica un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la falta de sol.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, especialmente en las primeras horas del día, con un 70% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avanza la mañana, esta probabilidad disminuye a un 30% entre las 7 y la 1 de la tarde, y se espera que no haya precipitaciones significativas en la tarde y la noche. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos lleven consigo un paraguas o impermeable, ya que se prevé una lluvia escasa en la mañana, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.1 mm.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, oscilando entre el 60% y el 69% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es algo a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que alcanzarán hasta 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. La dirección del viento será predominantemente del noroeste, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional. A medida que avanza la tarde, la velocidad del viento se estabilizará, con ráfagas más suaves que rondarán entre los 10 y 12 km/h.

El orto se producirá a las 08:25 y el ocaso a las 19:13, lo que proporciona un día relativamente largo, aunque con poca luz solar directa. En resumen, O Rosal experimentará un día fresco y nublado, con posibilidades de lluvia en la mañana, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para un tiempo variable y húmedo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.