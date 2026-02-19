El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de cubierto y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 64% y el 71%, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. En cuanto a las precipitaciones, se prevé que la probabilidad de lluvia sea del 80% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 0% en la tarde y noche. Sin embargo, es importante estar atentos, ya que se registrarán lluvias escasas en algunos momentos, especialmente en la mañana.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 34 km/h, lo que podría generar rachas más intensas en momentos puntuales. A lo largo del día, la velocidad del viento irá disminuyendo, alcanzando velocidades más suaves hacia la tarde, con ráfagas que podrían bajar a 5 km/h en las horas nocturnas. Esto podría ofrecer un respiro a los habitantes de O Porriño, que experimentarán un día fresco y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, aunque se mantendrá en su mayoría nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando mínimas de 8 grados. La visibilidad será buena, aunque la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo habitual.

Es recomendable que los ciudadanos se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de nubes y viento puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, por lo que se aconseja vestirse en capas para mantenerse cómodo. En resumen, un día típico de invierno en O Porriño, donde la naturaleza se muestra en su faceta más húmeda y fresca.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.