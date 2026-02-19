El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 65% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren ligeras lluvias durante este periodo. La precipitación esperada es de aproximadamente 0.1 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para humedecer el ambiente.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con condiciones que no mejorarán significativamente hasta la noche. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 11 y 13 grados . Este rango de temperatura sugiere un día fresco, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La humedad relativa será un factor notable, alcanzando niveles del 67% hacia la tarde, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Las condiciones de humedad también pueden contribuir a la sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se espera que sople del noroeste con velocidades que oscilarán entre 21 y 40 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas en las primeras horas del día, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en la costa.

Por la tarde, el cielo podría despejarse ligeramente, con algunas horas de cielo poco nuboso, aunque las nubes volverán a cubrir el cielo hacia la noche. La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que no se anticipan fenómenos meteorológicos severos. Sin embargo, es recomendable estar atentos a las condiciones climáticas, ya que el tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año.

En resumen, O Grove experimentará un día fresco y nublado, con ligeras posibilidades de lluvia y un viento notable. Se aconseja a todos que se preparen para un día de clima variable y que disfruten de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.