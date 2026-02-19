El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.1 mm de precipitación en cada una de estas horas. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. A partir de las 7 de la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que permitirá que los residentes disfruten de un respiro de las inclemencias del tiempo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 10 grados durante la mañana, con un leve aumento a 11 grados hacia las 8 y 9 de la mañana.

La humedad relativa será notablemente alta, oscilando entre el 61% y el 67% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescura. El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 30 y 46 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avanza el día. A partir de las 11 de la mañana, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones de poco nuboso a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados entre la 1 y las 3 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más agradable. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia las 6 de la tarde. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un atardecer claro a las 19:13. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que rondarán los 9 grados hacia las 9 de la noche, ideal para paseos al aire libre. En resumen, aunque el día comenzará con lluvias, se espera una mejora significativa en las condiciones climáticas a medida que avance la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.