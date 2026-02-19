El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta la mañana, se espera que el cielo esté completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 10 grados , lo que sugiere un inicio de jornada fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 70%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad será un factor constante, con niveles que variarán entre el 61% y el 73% a lo largo del día, lo que contribuirá a la persistencia de un ambiente nublado.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 80% de lluvia escasa durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. Esto significa que es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir durante esas horas. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá un 70% de posibilidad de lluvias ligeras en las horas siguientes. Sin embargo, las precipitaciones no se anticipan como un evento significativo, ya que se espera que la cantidad de lluvia acumulada sea mínima, alrededor de 0.1 mm.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 29 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas más fuertes, alcanzando hasta 29 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría ofrecer un alivio a los que se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Mos se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias ligeras en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de algunas lluvias dispersas, especialmente por la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.