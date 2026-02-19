El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo variable en Moraña. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7 grados , con una ligera tendencia a aumentar a medida que avance el día, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se sitúa en un 69% al amanecer y podría llegar hasta un 81% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El cielo estará mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad que alternarán entre poco nuboso y muy nuboso a lo largo del día. En las primeras horas, se prevén condiciones de poco nuboso, pero a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, y se espera que se presenten lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 50% entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 07:00 y las 13:00, lo que sugiere que es probable que se produzcan algunas lloviznas durante estas franjas horarias.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 19 km/h, siendo más intenso en las horas de la tarde. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, disminuyendo a velocidades de entre 1 y 8 km/h hacia la tarde y noche.

La visibilidad se mantendrá adecuada, aunque la combinación de nubosidad y posibles lluvias podría afectar temporalmente la claridad del cielo. La salida del sol se producirá a las 08:25, mientras que el ocaso está previsto para las 19:11, lo que nos brindará aproximadamente 11 horas y 46 minutos de luz solar.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Moraña que se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la mañana y parte de la tarde. Es aconsejable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, y abrigarse adecuadamente para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.