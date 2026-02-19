El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 13 grados.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 71% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la nubosidad, generará una sensación térmica más fría de lo que indican los valores reales.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que sean escasas, con un acumulado de 0.1 mm durante las horas de la mañana y la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia es significativa, alcanzando un 75% entre las 01:00 y las 07:00 horas, y un 80% entre las 07:00 y las 13:00 horas. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, aunque no se descarta la posibilidad de algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 29 km/h. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más suave, lo que podría ofrecer un respiro a los que se aventuren a salir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán intervalos nubosos. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados hacia las 21:00 horas. La puesta de sol se producirá a las 19:11, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, ofrecerá momentos de calma y tranquilidad para disfrutar de la naturaleza.

Es recomendable que los residentes de Mondariz se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo un paraguas y abrigos adecuados si planean salir. La combinación de nubosidad y viento puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que es importante abrigarse bien.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.