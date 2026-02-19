El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moaña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con una precipitación acumulada de 0.1 mm en cada uno de esos periodos. La probabilidad de precipitación es del 60% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% entre las 7 y las 13 horas, y se espera que no haya lluvias significativas en la tarde y noche.
A medida que avance el día, el cielo comenzará a despejarse, con condiciones más favorables a partir de las 7 de la mañana, cuando se prevé un cielo cubierto, pero sin lluvias. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 2 de la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 12 grados durante la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para las actividades al aire libre.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% a primera hora y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 60% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol comience a brillar, la sensación de frescura será más llevadera.
El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 27 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 10 km/h por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.
En resumen, Moaña experimentará un inicio de día nublado con lluvias ligeras, seguido de un gradual despeje y temperaturas agradables por la tarde. Los residentes y visitantes pueden aprovechar el tiempo más favorable a partir de la mañana, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la frescura matutina y la posibilidad de viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.
- Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
- La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
- Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
- Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
- La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
- La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
- La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
- Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío