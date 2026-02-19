El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, en Meis, se espera un tiempo predominantemente nublado con intervalos de sol. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se prevé una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se espera que en algunos momentos se presenten claros.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 9 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales. Por la tarde, se espera que la temperatura descienda ligeramente, manteniéndose en torno a los 12 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que oscilará entre el 56% y el 74%, siendo más alta en las primeras horas del día y disminuyendo hacia la noche.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 29 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana y la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que avance el día, el viento se irá suavizando, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más agradables.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será baja durante la mayor parte del día, con un 0% de probabilidad en las horas de la tarde y la noche. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la situación puede variar. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no se esperan fenómenos meteorológicos severos.

La salida del sol se producirá a las 08:25 y se ocultará a las 19:12, lo que nos brinda un día relativamente largo para disfrutar de las actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de cielos nublados. En resumen, el día en Meis se presenta como una jornada fresca y nublada, ideal para quienes prefieren evitar el calor intenso, pero con la posibilidad de disfrutar de algunos momentos de sol entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.