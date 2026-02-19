El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 45% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Sin embargo, a medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, alcanzando un 0% entre las 1:00 y las 7:00 de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo del día, comenzando en 9 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados por la tarde y la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70% durante las horas más cálidas del día, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 25 y 38 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A medida que avance la tarde, se espera que la velocidad del viento se reduzca a unos 10 km/h, lo que proporcionará un alivio a la sensación de frío. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 38 km/h en la mañana, pero se espera que se mantengan más suaves durante la tarde y la noche.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que sea buena a pesar de la nubosidad, lo que permitirá que los residentes y visitantes de Meaño realicen sus actividades diarias sin mayores inconvenientes. Sin embargo, se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea salir por la mañana, ya que las lluvias ligeras podrían ser impredecibles.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará gradualmente, ofreciendo un respiro de la nubosidad persistente del día. Las temperaturas descenderán a 10 grados hacia la medianoche, y la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando niveles del 72% hacia el final del día. En resumen, se anticipa un día fresco y mayormente nublado en Meaño, con algunas lluvias ligeras al inicio, pero con una mejora en las condiciones hacia la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.