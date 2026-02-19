Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nacimientos en GaliciaDimisión DAO agresión sexualAlbaneses Cocaína VigoManifestación contra AP-9Huelga médicosDetenidos muerte joven retoPAOK - Celta
instagramlinkedin

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero / Faro de Vigo

Faro de Vigo

Hoy, 19 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir ligeras precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas, lo que limitará la visibilidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzarán los 13 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 58% y el 66% durante el día. Esto puede contribuir a una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento. Hacia la tarde, la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 25 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 3 y 11 km/h hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 20% en la tarde y cayendo a cero en la noche. Esto sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, no se anticipan tormentas significativas.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Preocupación en el barrio ourensano de O Pino por la apertura de un bar de alterne 24 horas en un entorno escolar
  2. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no se puede prohibir el acceso de perros y gatos a la comunidad en Galicia
  3. Estela Santomé asegura que volvería a hacer lo mismo en la asamblea
  4. Gigantes con patas: los cinco perros más grandes del mundo
  5. La Xunta otorga en siete meses más de 700 permisos de ocupación y uso del litoral
  6. La Xunta llama a defender «el prestigio y la potencia del naval» tras la decisión de Uruguay con Cardama
  7. La merluza europea se reproduce cada vez con menor tamaño por el calentamiento del mar
  8. Comienza la tala de los árboles que rodean el colegio público de O Hío

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

«Yibrán me decía: “Mamá, sé que moriré joven, pero no quiero ser un viejo que no ha vivido por miedo”»

El Celta, al asalto de un bastión

El Celta, al asalto de un bastión

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

Condenada en Ourense por acosar a su exnovio tras la ruptura: él se vio obligado a tener sexo

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El Kaleido se impone al CRAT en el debut de la nueva liga femenina creada para luchar contra el abandono femenino en el rugby

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

El «esqueleto» de la calle Rosalía de Castro podría salvarse del derribo con pisos protegidos

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Kadis se abre ahora a «realizar ajustes» en la PPC para incentivar la renovación de flota: «No dudaremos si es necesario»

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

Cinco generaciones dedicadas al arte de la luz

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022

La edad a la que los gallegos se jubilan no para de crecer y los que tienen 70 o más años se disparan un 50% desde 2022
Tracking Pixel Contents