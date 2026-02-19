El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, Marín se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir ligeras precipitaciones. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en el periodo inicial. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con intervalos de nubes muy densas y cubiertas, lo que limitará la visibilidad del sol.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 9 y 13 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a 10 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se alcanzarán los 13 grados, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 58% y el 66% durante el día. Esto puede contribuir a una sensación de mayor frescura, especialmente en combinación con el viento. Hacia la tarde, la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 25 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 3 y 11 km/h hacia la noche.

La probabilidad de precipitación es moderada, con un 55% de posibilidades de lluvia en las primeras horas, disminuyendo a un 20% en la tarde y cayendo a cero en la noche. Esto sugiere que, aunque es probable que se produzcan algunas lluvias ligeras, no se anticipan tormentas significativas.

En resumen, Marín experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar preparados para un ambiente húmedo y ventoso, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. Se recomienda llevar un paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

