El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 9 grados, lo que proporcionará un leve respiro del frío invernal.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 55% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 90% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que es probable que los residentes experimenten algunas lluvias ligeras, especialmente durante la mañana y el mediodía. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es baja, con acumulaciones que no superarán los 0.3 mm en las primeras horas y 0.2 mm en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople del oeste a una velocidad de entre 20 y 32 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 37 km/h en las horas más activas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, con valores que podrían bajar a -1 grado en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avanza, la sensación térmica mejorará ligeramente, alcanzando hasta 8 grados en la tarde.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá nuboso, con algunas mejoras hacia la noche, cuando se espera que el cielo se despeje un poco. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y para la noche, se prevé que caigan a alrededor de 6 grados. La visibilidad será buena, aunque las condiciones de humedad podrían hacer que el ambiente se sienta más frío.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y un viento notable que afectará la sensación térmica. Los residentes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que las condiciones mejoren hacia la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.