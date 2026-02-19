El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, se espera que el cielo esté cubierto, lo que podría generar una sensación de humedad en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad persistirá, aunque se prevé que la probabilidad de lluvia sea baja, con apenas un 45% de posibilidades de precipitación entre las 01:00 y las 07:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables durante el día, oscilando entre los 10 y 12 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará del noroeste con rachas que alcanzarán hasta los 41 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día.

La humedad relativa será un factor notable, con niveles que rondarán entre el 55% y el 70%. Esto puede hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y la tarde. A medida que el día avance, la humedad podría contribuir a una ligera sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que son sensibles a las condiciones climáticas más frías y húmedas.

En cuanto a la precipitación, se espera que no haya acumulaciones significativas, ya que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas después de las primeras horas del día. Esto significa que, aunque el cielo esté cubierto, los residentes y visitantes de A Illa de Arousa podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento, aunque fuerte en las primeras horas, se moderará hacia la tarde, con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Esto proporcionará un alivio a la sensación de frío, aunque es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas suaves y una baja probabilidad de lluvia. Los vientos del noroeste aportarán frescura al ambiente, y aunque la humedad será notable, no se esperan precipitaciones significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.