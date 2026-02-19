El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas, donde se espera una precipitación de 0.1 mm. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con un cielo nuboso y cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 10 y 13 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con una temperatura de 10 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa que se mantendrá en torno al 60-65%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que variarán entre 9 y 40 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescura.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que será del 75% en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a un 5% entre las 7 y las 13 horas, y luego a un 0% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia ligera al inicio del día, las condiciones mejorarán a medida que se acerque la tarde, permitiendo que los residentes de A Guarda disfruten de un final de jornada más seco.

La visibilidad se mantendrá adecuada a lo largo del día, aunque la presencia de nubes podría limitar un poco la claridad del cielo. Los amaneceres y atardeceres serán menos espectaculares debido a la cobertura nubosa, con el orto a las 08:25 y el ocaso a las 19:13.

En resumen, A Guarda experimentará un día mayormente nublado y fresco, con algunas posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas, pero con una tendencia a mejorar hacia la tarde. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el tiempo fresco y ventoso, y que estén preparados para posibles lluvias ligeras al inicio del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.