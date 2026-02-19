El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una precipitación acumulada de 0.1 mm en cada uno de esos periodos. La temperatura se mantendrá constante en 9 grados , lo que puede resultar en una sensación de frescor, especialmente con la humedad relativa que rondará entre el 61% y el 64%.

A partir de las 7 de la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar ligeramente. El cielo permanecerá cubierto, pero se prevé que las lluvias cesen, y la temperatura comenzará a ascender gradualmente, alcanzando los 10 grados . La humedad se mantendrá en niveles similares, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más húmedo a medida que avanza la mañana.

Durante la tarde, entre las 1 y las 7 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo de 13 grados . El cielo se tornará poco nuboso en algunos momentos, lo que permitirá que el sol asome entre las nubes. Sin embargo, la probabilidad de precipitación se reduce a cero en este periodo, lo que sugiere que los habitantes de Gondomar podrán disfrutar de un respiro de las lluvias matutinas.

El viento soplará del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 30 y 37 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se reducirá, lo que podría hacer que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre.

Al caer la noche, la temperatura descenderá nuevamente a 11 grados , y el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando el 67% hacia el final del día. En resumen, Gondomar experimentará un día con un inicio lluvioso que dará paso a condiciones más favorables por la tarde, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.