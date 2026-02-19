El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo predominantemente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y esta condición se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un leve respiro del frío matutino.

A lo largo del día, se prevé la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas centrales, con una probabilidad de precipitación que alcanza hasta el 80% entre las 7 y las 13 horas. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, lo que significa que, aunque el ambiente estará húmedo, no se esperan condiciones de mal tiempo severo. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que el día transcurrirá sin eventos climáticos extremos.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 19 y 34 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá gradualmente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más agradable, aunque aún se sentirá el frío, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

La sensación térmica, que se verá afectada por la combinación de la temperatura y el viento, se mantendrá en niveles bajos, con valores que podrían llegar a ser de hasta 8 grados en las horas más cálidas del día. Esto significa que, aunque las temperaturas puedan parecer moderadas, la percepción del frío será más intensa, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto a la nieve, no se prevén precipitaciones en forma de nieve, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para su formación. La probabilidad de nieve es mínima, lo que indica que el día se caracterizará por un tiempo más invernal en términos de nubosidad y frío, pero sin la complicación de nevadas.

En resumen, Forcarei experimentará un día cubierto y fresco, con lluvias ligeras y un viento moderado que acentuará la sensación de frío. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que estén preparados para las condiciones húmedas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.