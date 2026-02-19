El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con una predominancia de cielos cubiertos a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una transición a condiciones completamente cubiertas que se mantendrán hasta la tarde. A medida que avance el día, se espera que el cielo continúe sin cambios significativos, lo que podría limitar la visibilidad del sol.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ambiente fresco, con valores que oscilarán entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 6 grados, mientras que en las horas centrales del día se espera un ligero aumento, llegando hasta los 12 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que sugiere que será un día fresco en general.

La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, comenzando en un 73% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 58% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de A Estrada vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, aunque hay una probabilidad del 35% de que se produzcan algunas precipitaciones ligeras en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde. Sin embargo, la cantidad de lluvia esperada es mínima, por lo que no se prevén inconvenientes mayores.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, A Estrada experimentará un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que varían entre los 6 y 12 grados, alta humedad y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para un tiempo fresco y posiblemente húmedo, aunque sin lluvias significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.