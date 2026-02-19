El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 79% en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la nubosidad persistirá, con descripciones que varían desde "nuboso" hasta "muy nuboso", lo que indica que el sol tendrá dificultades para hacerse notar. Las probabilidades de precipitación son del 50% entre las 10:00 y las 13:00, lo que sugiere que es posible que se registren algunas gotas de lluvia, aunque se espera que sean escasas.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 19 km/h. En las primeras horas del día, se prevé que el viento sea más fuerte, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 20:00. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a un ambiente fresco y algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre. Las condiciones de nubosidad continuarán, con cielos mayormente cubiertos y escasas oportunidades de ver el sol.

Por la noche, se espera que las temperaturas caigan a alrededor de 4 grados, y la humedad podría aumentar, alcanzando hasta un 82%. Esto podría generar un ambiente más frío y húmedo, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, con posibilidades de lluvia escasa y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes salgan deben estar preparados para las condiciones húmedas y frescas.

