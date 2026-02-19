El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes y algunas lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con períodos de cielo cubierto que predominarán en la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.
La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 61% por la mañana y alcanzando hasta un 76% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas. Los vientos soplarán desde el oeste, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h, siendo más intensos en las primeras horas del día. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas, que disminuirá a un 5% entre las 7 y las 13 horas, y se mantendrá en 0% durante el resto del día. Esto sugiere que, aunque hay una ligera posibilidad de lluvia al inicio, la mayor parte del día se desarrollará sin precipitaciones significativas.
Los cielos despejados se asomarán en las últimas horas del día, especialmente hacia la noche, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más claro. La salida del sol se producirá a las 08:25 y el ocaso será a las 19:11, ofreciendo un día con una duración de luz solar considerable, aunque la mayor parte de ella estará acompañada de nubes.
Es recomendable que los habitantes de Catoira se preparen para un día fresco y nublado, con la posibilidad de llevar un abrigo ligero y un paraguas a mano, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, las condiciones mejorarán ligeramente, permitiendo disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.
