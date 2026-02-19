El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente nublado, con condiciones que podrían incluir ligeras precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 4 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 80% de posibilidades de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. Durante este periodo, se espera que caigan entre 0.1 y 0.2 mm de lluvia, lo que indica que las lluvias serán escasas pero persistentes. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, aunque se mantendrá en un 30% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse algunas lloviznas ligeras.

El viento soplará del oeste, con velocidades que oscilarán entre los 21 y 38 km/h en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A lo largo del día, la velocidad del viento irá disminuyendo gradualmente, pero se mantendrá en torno a los 10 km/h hacia la tarde. Esto, combinado con la humedad del ambiente, podría hacer que la sensación térmica se sienta más baja, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, aunque se espera que las lluvias cesen, dejando un ambiente más tranquilo. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a los 4 grados, y la sensación térmica podría llegar a ser de 3 grados debido al viento. La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el final de un día que, aunque gris y fresco, no traerá consigo tormentas ni condiciones climáticas severas.

En resumen, A Cañiza experimentará un día mayormente nublado con temperaturas frescas y ligeras lluvias, especialmente en las primeras horas. Se recomienda a los residentes que se preparen para un día fresco y húmedo, llevando consigo paraguas y abrigos si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.