El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

Hoy, 19 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con una precipitación acumulada de 0.1 mm. A medida que avance la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar, y se prevé que el cielo se mantenga muy nuboso entre las 7 y las 10 de la mañana, aunque sin lluvias significativas.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 10 grados durante la madrugada, aumentando ligeramente a 11 grados hacia las 8 de la mañana y alcanzando los 12 grados a partir de las 11. La humedad relativa será bastante alta, oscilando entre el 58% y el 69% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del noroeste, con rachas que alcanzarán hasta 28 km/h en la madrugada, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. A partir de las 11 de la mañana, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica más agradable a medida que el sol comience a asomarse entre las nubes.

A medida que el día avanza, el cielo se despejará, y se espera que a partir de la tarde, especialmente entre las 14 y las 18 horas, Cangas disfrute de un tiempo mayormente despejado, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados. Esta mejora en las condiciones meteorológicas permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera debido a la brisa fresca.

La probabilidad de precipitación es baja durante la tarde y la noche, con un 0% de posibilidad de lluvia entre las 13 y las 19 horas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que la humedad puede provocar la formación de nubes en la tarde.

En resumen, el día de hoy en Cangas se caracterizará por un inicio nublado y fresco, con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora significativa en las condiciones meteorológicas hacia la tarde, permitiendo disfrutar de un tiempo más soleado y cálido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.