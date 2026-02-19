El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad de precipitación del 45% durante las primeras horas de la mañana. A pesar de que se espera que la lluvia sea escasa, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir temprano. A medida que avance el día, la nubosidad persistirá, con un cielo cubierto en gran parte del tiempo.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 12 grados . En las primeras horas de la mañana, la temperatura será de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 12 grados por la tarde. Las temperaturas nocturnas descenderán nuevamente a 11 grados, lo que sugiere que la noche será fresca.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 70% hacia la noche. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que oscilarán entre 29 y 41 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h. Hacia la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán los 5 a 7 km/h, lo que proporcionará un alivio ante la frescura del día.

No se prevén tormentas ni fenómenos meteorológicos severos, lo que significa que, aunque el día será mayormente nublado, no habrá condiciones extremas que puedan afectar las actividades al aire libre. Sin embargo, es aconsejable estar preparado para un tiempo variable, ya que la nubosidad puede cambiar rápidamente.

En resumen, Cambados experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas moderadas y una ligera posibilidad de lluvia en la mañana. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para disfrutar de las actividades del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.