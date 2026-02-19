El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Caldas de Reis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Caldas de Reis se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso con posibilidades de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá predominante, con períodos de cielo cubierto que podrían persistir hasta la tarde.
Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 8 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 14 grados hacia el mediodía. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia el final del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 78% en las horas de la tarde.
En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 35% de lluvias ligeras entre las 01:00 y las 07:00, aunque durante el resto del día no se anticipan precipitaciones significativas. La acumulación de agua será mínima, con valores que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que, si bien el cielo estará cubierto, las lluvias serán escasas y poco relevantes.
El viento soplará desde el oeste a una velocidad que variará entre 4 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. La dirección del viento cambiará ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrá predominantemente del oeste.
La salida del sol se producirá a las 08:25 y se espera que el ocaso tenga lugar a las 19:11, lo que proporcionará un día relativamente largo, aunque nublado. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, y la humedad aumentará, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.
En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frescas y escasas posibilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque algo gris.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.
