El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación del 55% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que podría traducirse en una acumulación de 0.1 mm de lluvia. A medida que avance el día, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados .

La temperatura comenzará en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, alcanzando los 12 grados en las horas centrales del día. Por la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se esté preparado para la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 63% y aumentando a un 68% hacia el final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se recomienda vestirse en capas para mayor comodidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avanza, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá presente, lo que podría influir en la sensación térmica.

La probabilidad de tormentas es nula, lo que significa que, aunque el día será gris y húmedo, no se esperan fenómenos meteorológicos severos. La visibilidad no debería verse afectada significativamente, aunque la lluvia ligera podría hacer que las condiciones sean un poco más complicadas para la conducción.

En resumen, Bueu experimentará un día fresco y cubierto, con posibilidades de lluvia escasa y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con un paraguas a mano, dado el ambiente húmedo y fresco que se anticipa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.