El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, jueves 19 de febrero

El día de hoy, 19 de febrero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas del día. La temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse adecuadamente.

A medida que avance la mañana, la temperatura podría alcanzar hasta 10 grados, pero se espera que se mantenga en un rango de entre 8 y 12 grados a lo largo del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 67% y aumentando hasta un 75% hacia la noche, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 26 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría ofrecer un respiro a los que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se prevé una probabilidad del 55% de que se registren lluvias ligeras entre las 10:00 y las 13:00 horas, aunque la cantidad esperada es mínima, con un acumulado de solo 0.1 mm. Posteriormente, la probabilidad de lluvia disminuirá considerablemente, y no se anticipan precipitaciones significativas en la tarde y noche.

El cielo se mantendrá cubierto durante gran parte del día, con algunas mejoras hacia la tarde, donde se espera que la nubosidad dé paso a intervalos más claros, aunque todavía con nubes presentes. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 9 grados a última hora.

Para quienes planeen actividades al aire libre, es recomendable llevar un paraguas o impermeable, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:11, el cielo podría despejarse un poco, ofreciendo una vista más clara del atardecer, aunque la frescura de la noche hará que sea necesario abrigarse bien.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-18T20:47:11.